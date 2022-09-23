أبو صدام لـ«الوطن»: الفلاح المصري يعيش أزهى عصوره في عهد السيسي

عملت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهدة على تطوير شكل حياة الفلاح المصري من جوانب مختلفة، على مدار السنوات القليلة الماضية، وهو ما بات ملحوظا من خلال التطورات المختلفة التي طرأت على مجال الزراعة في مصر، وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع المختلفة من أجل تسيير العملية الزراعية.

الفلاح في عهد الرئيس السيسي

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفلاح المصري يعيش أزهى عصوره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقق له العديد من الإنجازات التي لم يشهدها من قبل وقال: «من أبرز المشاريع التي قدمتها الدولة المصرية للفلاح المصري هي المشروع القومي «حياة كريمة» الذي ساعد في تحسين أوضاع الفلاح المصري بنسبة 180 درجة».

وأوضح نقيب الفلاحين، أن هناك العديد من التطورات التي طرأت على الفلاحين في عهد الرئيس السيسي، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، قائلا: «الرئيس السيسي استجاب لمطالب الفلاح المصري التي طالب بها منذ سنوات، وأظهر ذلك من خلال مشاريع وخطوات حقيقية ملموسة على أرض الواقع».

حسين أبو صدام: الفلاح كان مهمشا قبل الرئيس السيسي

ولفت صدام إلى العديد من التطورات التي سهَّلت على الفلاح الكثير، منها تسعير المحاصيل الزراعية قبل بداية موسم زراعتها، مؤكدا أنها من الخطوات التي انتظرها الفلاح طويلا وتحققت في عهد الرئيس السيسي، فضلا عن مشروعات تبطين الترع التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية وتيسير مسألة ري الأراضي الزراعية، فضلا عن توفير جهد ووقت الفلاح بشكل كبير.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الفلاح المصري كان مهمشا قبل عهد الرئيس السيسي، قائلا: «قبل السيسي كان الفلاح ودوره مهمشين بشكل كبير وكان هناك عدم استقرار كبير، هذا إلى جانب تقلص الرقعة الزراعية للعديد من الأسباب أبرزها التعدي عليها، وهو ما جاء الرئيس السيسي يعمل جاهدا على القضاء عليه، ونحن بالفعل نشهد توسعات كبيرة وملحوظة في الرقعة الزراعية».