برلماني عن «استضافة الأولمبياد»: الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما أهَّل مصر لاستضافة العديد من البطولات الدولية الكبرى.

استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036

وأشاد رئيس لجنة الشباب، في بيان له، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036، وهو ما يعكس حرص الرئيس على رفع مكانة مصر عاليا في جميع المحافل سواء كانت سياسية أو رياضية.

وأكد حسين أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في وجود بنية رياضية غير مسبوقة، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وإعطائها كل الدعم نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأتِ هذا الاهتمام من فراغ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كل حقوقه.

استضافة كبرى البطولات

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية قدرتها على استضافة كبرى البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية، وذلك ما شاهده الجميع خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، وهو الحدث الذي يؤكد قدرة الدولة وعراقتها خاصة أنها جاءت في ظروف استثنائية بعد اعتذار أكثر من دولة عن استضافتها لعدم وجود الوقت الكافي، ولكن القيادة السياسية وبرؤيتها الثاقبة حول أهمية هذه البطولة من الناحية السياسية والاقتصادية والإعلامية، قررت استضافتها وبالفعل نجحنا في هذه المهمة وكسبنا وثقة العالم، وأكدنا عودتنا للقارة السمراء بعد غياب.

وأوضح أن الإنجازات التي تحققت على مدار 8 سنوات لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لإنجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر ويحرص الرئيس دائما على تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية.