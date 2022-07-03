«رياضة النواب»: الزيارات الميدانية تترك انطباعا جيدا لدى المواطنين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة بمشاركة قيادات وزارة الشباب تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة بمشاركة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وضياء الإبياري مدير قطاع الاستثمار بالوزارة.

زيارة وفد البرلمان

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن زيارة اللجنة الأخيرة لمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد حققت نجاحات كبيرة، وتركت انطباعا جيدا لدى الموطنين عن مجلس النواب ولجنة الرياضة ووزارة الشباب، مؤكدا أن اللجنة تستعرض توصياتها بشأن الزيارة خلال اجتماعها غدا لتقديمها للوزارة للعمل على تنفيذها تحقيقا لمطالب الشباب.

وأوضح أن اللجنة قامت خلال دور الانعقاد الحالي بعدد من الزيارات لمراكز الشباب في قرى لم يزورها مسئول من قبل، مؤكدا أن هناك تفاهما كبيرا بين الوزارة ولجنة الشباب.

ومن جانبه، أكد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب، أن هناك علاقة مشتركة بين لجنة الشباب ووزارة الرياضة، حيث يعملان سويا على تحقيق مصالح الشباب المصري.

وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت بشأن عدم إنشاء مركز شباب بمجلس قروي السلام بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، موضحا عدم إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة خلال العام المالي الماضي لعدم وجود قرار تخصيص من مجلس مدينة أرمنت رغم مخاطبته شخصيا، ومن خلال مديرية الشباب والرياضة.

وتابع: «كيف يكون التصرف بعد انتهاء حياة كريمة ومن يتم محاسبته على هذا التقصير؟».

مديرية الشباب والرياضة

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، إن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر أفادت بعدم وجود أرض مخصصة لمركز الشباب بمدينة أرمنت، موضحة أن النائب أطلعها بوجود قرار تخصيص قطعة أرض منذ 2003 لملاعب مفتوحة تخص مركز شباب أرمنت الحيط وليس مركز شباب السلام موضوع طلب الإحاطة، مؤكدة أن الوزارة ليس لديها مانع في إقامة مركز الشباب إلا بعد قرار تخصيص قطعة أرض لمركز شباب السلام بمدينة أرمنت من خلال استصدار قرار التخصيص من رئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن أسباب غلق الاستاد التابع لوزارة الشباب والرياضة بأسيوط رغم انه المتنفس الوحيد هناك، فقد تم إرجاء الطلب لعدم حضور مقدم طلب الإحاطة.

أما فيما يخص طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب على قطعة أرض 16 قيراطا «أملاك دولة» في حوض الجبل بقرية حماضة مركز بني مزار بالمنيا.

وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم، أن الأرض غير مستخدمة في أي مصالح حكومية منذ عدة سنوات، ونظرًا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع حياة كريمة في القرى نطالب باستغلالها.

إنشاء مركز شباب السلام

وأفادت الجهة الإدارية بأن مديرية الشباب والرياضة قامت بمعاينة قطعة أرض بنجع السيخة – حماضة – الوحدة المحلية ببني صامت بني مزار ضمن اللجنة المشكلة من مسئولي الوحدة المحلية لمركز بني مزار والوحدة المحلية، وذلك لمساحة أرض (60م*70م) بإجمالي مساحة 4200 م2 لإقامة مركز شباب عليها، مضيفا أنه تم إرسال المعاينة بالموافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لاستكمال باقي إجراءات استصدار قرار تخصيص، وحتى تاريخه لم يتم موافاتنا بقرار التخصيص لهذه الأرض لإمكان قيام المديرية بإدراج القرية لإنشاء مركز شباب بها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشباب بإعداد مذكرة من قبل وزارة الشباب والرياضة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار التخصيص رقم 347 لسنة 2009، والقرار رقم 756 لسنة 2003 وتعديله برقم 920 لسنة 2008 بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب السلام.