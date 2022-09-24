أبرز المعلومات عن جورجيا ميلوني.. أول سيدة تقود حكومة إيطاليا

تشير التوقعات إلى فوز جناح اليمين المتشدد في الانتخابات التشريعية التي تشهدها إيطاليا خلال الساعات المقبلة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تسفر عن تولى جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، أو «فراتيلي ديتاليا»، رئاسة الحكومة الإيطالية، كأول سيدة تتولى رئاسة حكومة يمينية متشددة غير مسبوقة في الدولة الأوروبية.

وبدأ الصمت الانتخابي في العاشرة من مساء أمس الجمعة، ويستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع غداً الأحد، وبذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في إيطاليا ما بوسعهم، في آخر محاولات لاستقطاب الأصوات، خلال تجمعاتهم الانتخابية الأخيرة، قبل بدء عمليات التصويت الأحد.

ووصفت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، الحاصل على نحو 25% من نوايا التصويت، بحسب آخر الاستطلاعات، نفسها بأنها «وطنية»، وفيما يلى أبرز المعلومات عن جورجيا ميلوني، وفقا لما أوردت شبكة «سكاي نيوز عربية».

أبرز المعلومات عن جورجيا ميلوني

- تبلغ جورجيا ميلونى من العمر 45 عاماً.

- أصبحت عضواً في البرلمان الإيطالي في عمر 29 عاماً.

- كانت أصغر وزيرة في تاريخ إيطاليا بعمر 31 سنة، خلال توليها وزارة الشباب عام 2008.

- قررت العمل في وظائف مختلفة بعد التخرج من المدرسة.

- ستصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا عبر التاريخ.

- ستصبح أول رئيسة وزراء يمينية متطرفة في دولة أوروبية اقتصادية رئيسية.

- أشادت بأفكار الزعيم الفاشي الراحل بنيتيو موسوليني، وغيرت موقفها لاحقاً، ونددت بأفعال الزعيم الموالي لأدولف هتلر.

- تتمسك ميلوني بأفكار معادية لدخول المهاجرين للبلاد.

- دعت إلى فرض حصار من القوات البحرية على ساحل البحر المتوسط ​​في أفريقيا، لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

استقالة ماريو دراجي

ووفقاً للتوقعات، ستصبح جورجيا ميلوني أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا، حيث ستخلف رئيس الوزراء السابق، ماريو دراجي، الذى قدم استقالته من منصبه في يوليو الماضي، بعد فشل الجهود الرامية لإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأحزاب في إيطاليا.