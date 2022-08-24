إيطاليا تعلن أول إصابة بـ كورونا والإيدز وجدري القرود معا

أعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بالإيدز وفيروس كورونا، وجدري القرود في وقت واحد، وفقا لصحيفة «الماسيجارو» الإيطالية.

أول إصابة فريدة من نوعها في إيطاليا

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الصحية في إيطاليا، رصدت أول حالة إصابة بـ3 فيروسات، هي فيروس نقص المناعة «الإيدز»، وفيروس كورونا وفيروس جدري القرود.

نقل المصاب للمستشفى بعد إصابته بـ3 أنواع من الفيروسات

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الإصابة تعود لشخص يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد في يوليو الماضي من إسبانيا، بعد أن مضى ما يقرب من 9 أيام هناك، وفور عودته إلى إيطاليا، شعر بتوعك وآلام شديدة في الجسم، والتهاب فى الحلق والرأس، وظهر على بطنه طفح جلدي، وبعد 3 أيام ثبتت إصابته بفيروس كورونا، تم تحويله إلى خدمة الإسعاف في مستشفى في مدينة كاتانيا الصقلية، وهناك تبين أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس جدري القرود.

وأضافت الصحيفة أن المصاب كان على اتصال جنسي مع أشخاص من نفس جنسه في إسبانيا، وبالإضافة لذلك كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ويتناول الأدوية المناسبة، وأدخل المستشفى وأخرج منه بعد أسبوع من دخوله.