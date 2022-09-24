«المالية» تستكمل صرف مرتبات سبتمبر 2022 غداً حتى الثلاثاء

تستكمل وزارة المالية صباح غد الأحد، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين في 66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، بعد توقف على مدار يومي الجمعة والسبت، بسبب العطلات الأسبوعية.

وبموجب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، بدأت الوزارات والجهات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 اعتباراً من يوم الأربعاء 21 سبتمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ثم يوم الخميس الماضي للعاملين في 33 جهة أخرى، قبل أن تتوقف عن الصرف بسبب عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

المالية تواصل صرف مرتبات سبتمبر حتى الثلاثاء

وتواصل وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر 2022 لنحو 5 ملايين موظف وعامل في 66 وزارة وجهة حكومية، ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ووفقاً للكتاب الدوري، تستمر وزارة المالية في صرف مرتبات سبتمبر لكافة العاملين بالدولة غداً الأحد، ثم الاثنين المقبل، وأخيراً يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، كآخر يوم لصرف مرتبات الشهر.

ضخ المرتبات بماكينات الصراف الآلي

وأشارت وزارة المالية إلى أنه بالتزامن مع صرف مرتبات سبتمبر 2022 بالجهات الحكومية ومقرات الوزرات، سيتم ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، منعاً للتزاحم والتكدس بالجهات الحكومية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، في نفس المواعيد المحددة طبقاً للكتاب الدوري.