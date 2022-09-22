صرف مرتبات سبتمبر 2022 اليوم الخميس للعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية

تواصل وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، صباح اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعدما بدأت عمليات الصرف أمس الأربعاء، للعاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية، تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحدد كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في شهر يونيو الماضي مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر متتالية، هي يوليو وأغسطس وأخيرا سبتمبر الحالي، على مدار 5 أيام، تبدأ في الأربعاء 21 من الشهر الحالي.

33 وزارة حكومية تصرف مرتبات شهر سبتمبر

ووفقاً للكتاب الدوري صرف أمس الأربعاء الموافق21 سبتمبر الجاري، العاملون والموظفون بـ33 وزارة وجهة حكومية، مرتبات الشهر، وأبرزها وزارات الصحة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والبيئة والري والموارد المائية والزراعة.

وحدد الكتاب الدوري صباح اليوم الخميس الموافق لـ 22 سبتمبر 2022 موعدا لصرف مرتبات سبتمبر للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية، أبرزهم موظفي وزرات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام التعاون الدولي والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وتستأنف وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر للعاملين كافة بالـ66 وزارة وجهة حكومية، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات يومي الأربعاء والخميس، ثم تواصل الصرف على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 من الشهر الجاري.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه بالتزامن مع صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، ستضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، منعا للتكدس بالجهات الحكومية، وفقا للمواعيد المحددة بالكتاب الدوري.