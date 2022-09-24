«التحالف الوطني»: حزمة خدمات متكاملة للأسر الأكثر استحقاقا خلال الفترة المقبلة

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يضم 24 كيانا ومؤسسة من أكبر المؤسسات الخدمية التي تعمل في مجال العمل التنموي بمصر منذ ما يقرب من 25 عاما، مضيفة أن المؤسسات الخدمية تستهدف احتياجات المواطنين، وكل كيان من كيانات التحالف له تخصص محدد يقدم خلاله خدماته.

خدمة 8 ملايين مواطن

وأوضحت «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» مع الإعلامي هشام عبدالتواب، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الهدف من تكوين التحالف للعمل الأهلي التنموي هو التنسيق والتكامل بين جهود مؤسسات المجتمع المدني من أجل توصيل الخدمات للمواطن في شكل حزمة متكاملة، لافتة إلى أن التحالف منذ إشهاره من 6 أشهر ماضية قدم العديد من المبادرات منها وصل الخير 1، التي استهدفت تقديم حزمة من الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والوصول بالدعم الغذائي والنقدي لما يقرب من 8 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

دعم 600 ألف أسرة

وأشارت الدكتورة نهى طلعت إلى أن التحالف شارك في الفعاليات الوطنية والقومية وقدم خلالها الدعم للمواطن المصري، بالإضافة لمد الدعم لـ 600 ألف أسرة بالتعاون مع الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن التحالف مستمر في عمله وحاليا يستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد بمبادرة تقدم الدعم لطلاب وطالبات المدارس، وتساعد في تحمل مصروفاتهم الدراسية وتقديم الأدوات المدرسية.

انتشار مؤسسات التحالف على مستوى الجمهورية

وأكدت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المبادرات التي يقدمها التحالف تتنوع لتخدم المواطن بأكبر عدد من الخدمات الممكنة من خلال المؤسسات المشاركة في التحالف، موضحة أنه يجري دراسة احتياجات المواطن وتوزيعها على المؤسسات وفقا لكل تخصص بناء على انتشار مؤسسات التحالف على مستوى القرى والمدن والمراكز.