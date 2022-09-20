«التحالف الوطني» يستعد للعام الدراسي: وجبات مدرسية في 10 محافظات ودعم نقدي للأسر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، أبرزها تقديم وجبات مدرسية في 10 محافظات بتكلفة مليون جنيه يوميا، ضمن جهود التحالف التي شملت الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات المدرسية.

مبادرات استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد

وشملت مبادرات الدعم النقدي، 107 ألف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تقرر توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، وتقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، لعدد 35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميًا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة إلى 200 مليون جنيه.

كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

مساهمة مؤسسة حياة كريمة

وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب في قري محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، بينها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا اقليميًا، في مختلف مجالات التنمية.