المتحف الجيولوجي بالقاهرة.. جماجم بشرية وحيوانات منقرضة منذ 45 مليون سنة

جماجم بشرية يرجع تاريخها إلى قبل 500 عام، وهياكل عظمية متحجرة لحيوانات ضخمة منقرضة كانت تعيش قبل 45 مليون سنة، ونيزك من كوكب المريخ، وأحجار كريمة نادرة وكهرمان وأصداف خاصة بالأسرة الملكية، الكثير من الحفريات النادرة التي يحتضنها المتحف الجيولوجي بالقاهرة، أو متحف الديناصورات كما يطلق عليه الكثيرون.

ويتميز المتحف الجيولوجي بمبناه المميز الذي بُني على الطراز اليوناني الروماني، كما أنّه الأول من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا، وصدر طابع بريد تذكاري خصيصاً له عام 1979 في احتفاله باليوبيل الماسي.

أحجار كريمة وكهرمان وأصداف

ويعرض المتحف الجيولوجي في مصر، مجموعة ضخمة من الأحجار الكريمة، فضلاً عن بعض الأصداف المشغولة، والكهرمان وجميعها خاصة بالأسرة الملكية السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الياقوت والسافير الطبيعي والصناعي والمهداة للمتحف.

يضم جماجم بشرية للإنسان المنقرض

ويعد أشهر ما يحويه المتحف الجيولوجي في مصر، بحسب المعلومات التوضيحية التي وضعها المتحف أمام كل حفرية، هو جمجمة الإنسان القرد «بيثاكانثروبس»، والذي عُرفت أحافيره بالصين وجاوا، ويرجع تاريخهما إلى 500 ألف عام، وتحديداً في الفترة الجليدية الأولى والثانية، ويبلغ طوله 5 أقدام، كما أنّ له حاجبان كثيفان، وفكان قويان، وحجم جمجمته متوسط بين حجم جمجمة القردة الكبيرة والانسان الحالي، وكان يستخدم أدوات حجرية بسيطة ويأكل لحم جنسه.

الانسان البدائي المنقرض من 100 ألف عام

وتأتي جمجمة نياندرتال الانسان البدائي المنقرض منذ 100 ألف عام، والذي كان يعيش في أغلب أوروبا وشمال أفريقيا، وتميز بقصر قامته وقوته البدنية، وحاجبيه الكثيفين، وذقنه الضامرة، وفكاه القويان، كما أنّ جمجمته كانت منحدرة إلى الخلف، وعُرف بكونه يسكن الكهوف فضلاً عن أنّه كان صياداً ماهراً، وكان يدفن موتاه.

يضم جمجمة حوت الباسيلوسورس

أمّا عن ما يحتضنه المتحف من جماجم وهياكل الحيوانات المنقرضة والنادرة، هو جمجمة حوت الباسيلوسورس إيزيس، وبحسب اللافتة التي وضعها المتحف أمام الجمجمة، فإنّ هذا الحوت قد عاش منذ حوالي 42 مليون سنة، وجمعت حفرياته من منطقة وادي الحيتان بالفيوم.

أضخم ديناصور آكل لحوم بالعالم

كما يضم المتحف «سبينوسورس» وهو نموذج لأضخم ديناصور في العالم آكل للحوم، فضلاً عن «أرسينوثيريوم» نموذج لحيوان الفيوم الذي عاش بالفيوم منذ 28 مليون سنة.

سعر تذكرة المتحف الجيولوجي

ويبلغ سعر تذكرة المتحف الجيولوجي 10 جنيه للمصريين و100 للأجانب، بينما تبلغ قيمتها 5 جنيهات للطلاب المصريين و50 جنيهاً للطلاب الأجانب، ويفتح أبوابه أمام الجميع من التاسعة صباحاً وحتى 2 ظهراً عدا الجمعة.

عنوان المتحف الجيولوجي المصري

وفيما يخص عنوان المتحف الجيولوجي المصري، فإنّه يقع بمنطقة أثر النبي على كورنيش النيل، في زهراء مصر القديمة.