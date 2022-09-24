مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تعلن أسماء الفائزين بجوائزها

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن انعقاد الاحتفالية السنوية السادسة للإعلان عن الفائزين بجوائزها التشجيعية للعام الجاري، إذ قام مجلس أمناء المؤسسة بتكريم اثنين من المواهب اللامعة من شباب وشابات الصحفيين بالوطن العربي تقديرًا لما يقدمونه من نموذج يحتذى به في الأعمال الإبداعية وفقًا لمعايير الكتابة الصحفية.

تغطية قضايا التراث والثقافة

وفاز بالجائزتين التشجيعيتين شهاب طارق، صحفي مصري، لتميزه في تغطية قضايا التراث والثقافة، ومحمد طارق، صحفي مصري، لتحقيقاته المتفردة في المجال الاجتماعي وقضايا الشباب.

وقد انعقدت الاحتفالية في ذكرى ميلاد الكاتب الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وبمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات العامة، علمًا بأن الجائزة المرموقة حصل عليها 13 فائزا وفائزة من أصحاب المواهب المتميزة من شباب الصحفيين منذ انطلاقها وحتى الآن.

ومن جانبها، أعربت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن سعادتها بالنجاح الذي شهدته هذه المسابقة في عامها السادس ومساهمتها في إثراء العمل الصحفي وتشجيع شباب الصحفيين على مزيد من الإبداع.

وتابعت في بيان: الجائزة تعد إضافة للمنظومة الثقافية التي تشكل وعي المجتمع، وتأتي بمثابة استكمال لطريق التنوير الذي سلكه الأستاذ هيكل وتنفيذا لرؤيته عندما أنشئت المؤسسة في عام 2007 للمساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية آفاق وخبرات شباب العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في جميع أنحاء العالم العربي».

كما عبرت عن امتنانها لمكتبة الإسكندرية على افتتاح المعرض الدائم «محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة» في فبراير الماضي، إذ قامت المؤسسة بنقل المكتبة الخاصة به بما تشمله من كتب وأوراق وخرائط ووثائق نادرة إلى هذا المعرض ليستفيد منها أكبر قطاع من الشباب.

جدير بالذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة للأستاذ هيكل تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة السيدة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق. تم فتح باب التقدم لجوائز المسابقة يوم 1 فبرابر 2022 حتى يوم 31 مايو 2022، شريطة أن يكون المتقدم عربي الجنسية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا وينشر أعمالًا باللغة العربية.

تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم

وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين؛ تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم وتشجيع البحث العلمي ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي.