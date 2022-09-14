شروط التقدم لماجستير الصحافة الإخبارية بإعلام بني سويف.. مدة الدراسة عامان

أعلنت كلية الإعلام جامعة بني سويف، الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم إلى الدراسات العليا ببرنامج الصحافة الإخبارية بأنواعها المطبوعة والرقمية والتلفزيونية، بنظام الساعات المعتمدة، التي تصل مدة الدراسة به عامين دراسيين، موضحة طرق التقدم، في ظل موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالدراسات العليا بالكلية.

برنامج الصحافة الإخبارية بإعلام بني سويف

تحددت مدة الدراسة في برنامج الصحافة الاخبارية «الماجستير الأكاديمي»، بكلية الإعلام جامعة بني سويف، بعامين، يشملا الصحافة المطبوعة والرقمية والتليفزيونية بنظام الساعات المعتمدة رسالة، وعلى الطالب إرفاق طلب التقديم بالمستندات التالية:

1- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

2- السجل الدراسي لسنوات الدراسة الجامعية.

3- شهادة الميلاد.

4- صورة الرقم القومي.

5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور فقط.

6- عدد 6 صور فوتوغرافية.

7- طلب الالتحاق بالدراسة.

8- موافقة جهة العمل أو ملء إقرار تفرغ من قبل الطالب.

9- نموذج بيانات طالب (س1).

10- استمارة قيد الطالب (استمارة رقم 2 دراسات عليا).

11- إقرار بعدم قيد أو شطب الطالب من أي درجة جامعية من قبل.

شروط التقدم لبرنامج الصحافة الإخبارية

1- الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في الإعلام بتقدير عام جيد على الأقل.

2- استيفاء شروط القبول بالكلية وشروط الجامعة.

3- اجتياز المتقدم اختبار في الثقافة الإعلامية باللغة الإنجليزية.

ويكون التقديم عبر موقع جامعة بني سويف: (http://www.mis.bsu.edu.eg/mediareg/reg.aspx)