محمود مسلم يناقش «الصحافة المصرية ومستقبلها» بمعرض كتاب دمنهور غدا

يواصل معرض دمنهور للكتاب في دورته الخامسة، فعالياته لليوم الثالث، إذ شهد إقبالا متزايدا بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، في ضوء الجمهورية الجديدة، بمجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تقام على هامشه خلال أيامه، وتمتد حتى 28 سبتمبر الجاري.

«مسلم» يناقش مستقبل الصحافة بمعرض دمنهور للكتاب

ومن المقرر أن يتضمن برنامج غدا الخميس، رابع أيام المعرض، عقد ندوة بعنوان «الصحافة المصرية ومستقبلها»، يحاضر بها الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس مجموعة قنوات DMC، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

ويحاضر الدكتور محمود مسلم في الندوة التي تقام بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن فعاليات المعرض بدورته الخامسة، إذ يدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد حفني.

كما تتضمن الفعاليات، لقاء آخر تحت عنوان «صناعة الحصير اليدوي»، مع محمد فوزي، أحد رواد المشروعات الزراعية الصغيرة، بالإضافة إلى مناقشة ديوان شعر الأطفال «أحلم» للشاعر بهجت صميدة.

افتتاح معرض دمنهور للكتاب بمشاركة 35 ناشرا

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ونهال بليغ نائب محافظ البحيرة، افتتحا أمس الأول الاثنين، الدورة الخامسة لمعرض دمنهور للكتاب، التي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري، بحضور نخبة من المثقفين وأعضاء من مجلس النواب.

ويشارك في معرض دمنهور للكتاب هذا العام، 35 دار نشر فضلا عن قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب جناح هيئة الكتاب، الذي يضم أحدث العناوين من الإصدارات الحديثة والمجلات والسلاسل وكتب الأطفال.

ويشهد المعرض مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تقام على هامشه خلال أيامه، إذ يفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءً.