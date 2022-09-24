علب خشب وعرائس باربي وسندريلا.. هدايا المولد النبوي في أسواق السويس  

كل عام في موسم المولد النبوي تتجدد الهدايا التي تعرضها المحال المختلفة، لكن تبقى العرائس المصنوعة من الخشب هي الحاضرة في السوق كل عام، وتشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين.

في أحد أسواق السويس، انتشرت الهدايا الخشبية بمختلف أشكالها، التي يستخدمها البعض في تبادل الهدايا خاصة بين العرسان الجدد، فهناك عرائس وعلب حلويات وأشكال بيوت وكلها مصنوعة من الخشب، وبعضها مزود بإضاءة ويصدر موسيقى وأغاني خاصة بالاحتفال بذكرى ميلاد سيد البشرية.

أشكال متنوعة من هدايا المولد النبوي

يحكي محمد عبد الله، مسئول معرض مبادرة "كلنا واحد" بحي الأربعين بمحافظة السويس، أن الهدايا المصنوعة من الخشب لها أشكال وألوان مختلفة، منها علب خاصة بحلويات المولد النبوى على شكل مصحف وأخرى على شكل صفحة كتاب ومزخرفة بنقوش إسلامية.

وتابع "عبد الله"، في حديثه لـ"الوطن"، أن أسعار العرائس تتراوح بين 150 و350 جنيها، فالسعر بالنسبة للعرائس الباربي والسندريلا يبدأ من 190 جنيها، ويوجد نوع من العرائس مزودة بإضاءة يصل سعرها إلى 220 جنيها ومعها علبة حلويات، والسندريلا بـ350 جنيها، وهناك عرائس بـ200 جنيه، فضلاً عن وجود علب عادية مصنوعة من الكرتون، يبدأ سعرها من 45 جنيها للعلبة وزنها كيلوجرام.

محلات تبيع حلاوة المولد ساخنة

وتشتهر محافظة السويس بعدد من المحال التي تبيع حلاوة مولد النبوي طازجة، إذ تستقدم المحال صنايعية خصيصا في موسم المولد النبوي كل عام، حتى أن بعض هذه المحال تبيع الحلوى ساخنة، من المصنع إلى أيدي الزبائن.