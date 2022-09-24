مصر والسودان.. علاقات تاريخية يكللها التعاون الاقتصادي وحركة التجارة الاستراتيجية

يعتبر السودان من أهم الدول العربية والأفريقية الذي يرتبط مع مصر بعلاقات متميزة على كل الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبلغت حركة التجارة البينية بين البلدين خلال عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار، مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار، وفقاً لتقارير حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب التقارير فإن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين، حيث تخلق اللجنة التجارية المصرية - السودانية مناخاً من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم فى تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة من خلال المرحلة الحالية التى تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية - الأوكرانية.

826.8 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للسودان

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 65.7% عن 2020، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار عام 2021 مقابل 212.5 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.

10.2 مليون دولار حجم الاستثمار السودانى فى مصر خلال 2020

وأشار «الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.5%.

«الشرقاوى»: مشروعات لاستغلال الأراضى الخصبة السودانية لزراعتها لصالح مصر

من جانبه قال يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو فى قيمة التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنوياً خلال عامين، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على القيم المحققة خلال العام الجارى فى ظل التحديات التى تواجه العالم حالياً.

وأضاف «الشرقاوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أمس، أن زيادة النمو التجارى بين البلدين تتطلب العمل وتنسيق الجهود بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، متمثلاً فى وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجارى ومنظمات الأعمال، من أجل الوقوف على التحديات والمشكلات التى تحول دون تعزيز التعاون البينى مع السودان والعمل على حلها.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تعمل على زيادة العلاقات الاستثمارية بين البلدين والاستغلال الأمثل للموارد، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص فى مصر والسودان للتعاون معاً فى مشروعات إنتاج الذرة الصفراء والصويا من خلال استغلال مساحات الأراضى الخصبة السودانية لزراعتها لصالح مصر بالمحاصيل التى تُستورد من أمريكا اللاتينية.

وتابع أنه يتم أيضاً مناشدة القطاع الخاص لاستقطاب حالات المرضى السودانيين وتنظيم سياحة علاجية بشكل جيد لهؤلاء المرضى لاستغلال الإمكانيات المتاحة فى مصر بهذا القطاع، موضحاً أنه يجرى أيضاً التواصل مع صناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار من القطاع الخاص وبعض الصناديق السيادية للاستثمار فى منطقة حرة بين البلدين وتوفير كافة أطر التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية فى البلدين.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسة، إن التعاون بين مصر والسودان بالغ الأهمية، ويعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر والسودان ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.

فيما أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، أن هناك فرصة كبيرة للتبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، موضحاً أن هناك اتفاقيات تجارية وُقعت بين البلدين، منها اتفاقيتا «الكوميسا» و«منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، يمكن استغلالها لزيادة التبادل التجارى.

وأضاف «شعيب»، لـ«الوطن»، أن الفترة الأخيرة شهدت التفاهم بشكل كبير بين البلدين لتحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لحل كافة التحديات التى تعترض سبل تنمية التبادل التجارى، وتعزيز الجهود لمكافحة التهريب الجمركى بين الجانبين، وتبادل خطة المعارض السنوية وتعزيز التعاون بين الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات ونقطة التجارة السودانية فى مجال تبادل المعلومات التجارية وتبادل الخبرات.