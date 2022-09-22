مصر تتسلّم رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من السودان

تسلّم الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، من السودان، حيث قال إنّ اجتماعات المجلس نقطة محورية نحو ترسيخ منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقتنا العربية.

جبر: اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب حافلة بموضوعات مهمة

وأشار جبر، إلى أنّ أجندة اجتماعنا اليوم حافلة بالموضوعات المهمة التي تخص منطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودور الإعلام في مكافحة التطرف والإرهاب، ورصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعي العربي، وبحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، ومحددات التعامل مع كبرى الشركات الإعلامية وغيرها من الموضوعات التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة في المجال الإعلامي.

جبر: الإعلام قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمعات العربية

وأكد أنّ هناك جهودا تبذل من الجميع لتنسيق العمل العربي المشترك في ظل تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر يوما بعد يوم، خاصة مع التطور ‏التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي نشهده حاليا على مستوى العالم، من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على ‏التحديات التي تواجهها الدول العربية على مختلف الأصعدة، مضيفًا أنّه من المؤكد أنّ الإعلام قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمعات العربية وتشكيل وعي الشعوب، فضلا عن حشد الجهود من ‏أجل الدفاع عن الأوطان ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الوطن‎.‎

وقال جبر: «نشير هنا إلى أنّ الأمة العربية لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون إحدى أدوات قوتها الناعمة، فالواقع العربي بما يشهده من تطورات بالغة الأهمية على جميع المستويات يفرض علينا وضع أفكارا مبتكرة لتطوير آليات الاعلام العربي، بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل قضايانا إلى العالم الخارجي بمحتوى يحمل مضامين تدافع وتعبر عن القضايا العربية وتصحح الصورة المغلوطة لدى الآخر مع العمل لنشر ثقافة التسامح والعيش المشترك».

وأضاف أنّه لا شك أنّ تعزيز التعاون وتنسيق الجهود تظل المدخل الصحيح للمضي قدما نحو ترسيخ منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقتنا العربية، وقال إنّه يتعين علينا البحث عن أفضل التصورات لإرساء صناعة إعلامية تكرس هذا الطموح من خلال مضمون اعلامي تعددي ومنفتح على فضائنا الجغرافي والعالم.

وقال إنّ رسالة الإعلام العربي يتعين أن تُعزز لدى الشعوب قيم الاندماج الوطني والعيش المشترك، وفي ذلك أبلغ رد على إعلام التحريض وإعلام الفتنة والانقسام، مضيفًا أنّه وارتباطا بذلك يلعب الإعلام دوراً مهماً في تهدئة الأجواء العربية وتعزيز روح العمل المشترك بين الدول والشعوب العربية، وعلى إعلامنا مسؤوليةٌ كبيرةٌ في التصدي للمحاولات الخارجية التي تستهدف ضرب وحدة الصف العربي وإشاعة روح الانقسام والفتنة بين الشعوب العربية وبعضها البعض، فالتصدي لهذه الرسائل السلبية يكون بتعزيز الانتماء إلى الهوية العربية وإلى الثقافة العربية التي نفخر بها جميعًا.

واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر، كلمته، قائلًا: «أجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر، وأشكر المشاركين في اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، متمنيا إصدار عددا من التوصيات الهامة والموافقة على مشاريع القرارات المرفوعة من المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للإعلام العربي بما يسهم في إضفاء ديناميكية جديدة على العمل الإعلامي المشترك واستشراف افاقا واعدة للتعاون الإعلامي العربي بروح توافقية وأكثر ملاءمة للقضايا الحقيقية لمنطقتنا، وأكثر تفاعلا مع التحديات الكبيرة التي تواجه أمتنا العربية بمختلف أبعادها الاستراتيجية والتنموية والإجتماعية والفكرية».