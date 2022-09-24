بعد عقر كلب لـ7 أشخاص في المنيا.. ماذا تفعل لو تعرضت لموقف مشابه؟

حادث مفجع عاشه أبناء قرية نزلة البرشا المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بعدما عقر كلب مسعور 7 أشخاص بينهم أطفال وسيدة، الأمر الذي يتبعه ضرورة معرفة الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.

وتواصلت «الوطن» مع الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، للوقوف على معرفة كيفية التعامل مع تلك الإصابات سريعا.

التعامل السريع مع عقر كلب لأي شخص

وأوضحت أستاذ السموم الإكلينيكية، أن النصيحة الوحيدة لأي شخص يتعرض لمثل هذا الموقف هو الذهاب للمستشفى لأخذ المصل.

وأشارت إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها قبل الانتقال إلى المستشفى أن يتم تنظيف الجرح ويأخذ مصل ضد التيتانوس، وذلك بعد عمل اختبار حساسية ومصل مضاد لمرض الكلب، وهي لكل الحالات سواء كان العقر من قطة أو كلب أو فأر أو حمار.

جرعة مصل مضاد لمرض الكلب

وأكدت أن المصاب يمكن له الحصول على المصل في أي وقت «ممكن بعدها مباشرة وممكن يومين ثلاثة أو أكثر لكن لا يفضل إطالة المدة»، مشيرة إلى أنه يحصل على المصل المتكون من 3 إلى 5 حقن حسب نوع العقار.

ولفتت إلى أن جدول الحقن يتم وفقا لترتيب معين: «أول حقنة نشوف تبدأ امتى فلنفترض أخدها بعد العضة مباشرة يعنى اليوم صفر، لذا تصبح الحقنة الثانية في اليوم الثالث، ثم اليوم السابع، ثم اليوم الـ14، والخامسة في اليوم الـ28».