بعد واقعة عقر 12 طفلا بالفيوم.. كيف تكتشف الكلب المسعور مبكرا؟

سادت حالة من الرعب بين المواطنين بعد واقعة عقر كلب مسعور لـ12 طفلا في شوارع مركز طامية بمحافظة الفيوم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والحصول على المصل اللازم، خاصة مع انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل كبير في شوارع المحافظات المختلفة، مما دعا البعض للسؤال عن أسباب تواجد الكلاب المسعورة، وما الذي يصل بالكلاب إلى هذه الدرجة؟

القمامة السبب وراء ظاهرة الكلاب المسعورة

أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أن السبب الأول وراء ظاهرة سعار الكلاب هو القمامة وباقي الأطعمة التي توجد في الشوارع، داعيا جميع المواطنين بالالتزام بالنظافة وعدم إلقاء البواقي في الشوارع، مشيرا أن محافظة المنوفية بدأت تتبع مؤخرا عمليات إزالة القمامة من خلال الشركات الخاصة وهذا ما يساعد على الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة .

علامات تدل على إصابة الكلب بالسعار

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، إلى أنه توجد علامات بالنسبة للكلب المسعور وهي عض أي شيء يوجد أمامه سواء خشب أو حديد أو حتى نفسه لأنه لا يكون في حالة وعي بتاتا، بالإضافة إلى وجود أعراض عصبية يشعر من خلالها على الجوع ومهاجمة أي شخص أمامه، مؤكدا أنه في حالات البلاغ المقدم من المواطنين يتم النزول وحقن الكلب حقنة عدم السعار من خلال تطبيق الإجراءات القانونية .

وأضاف أبو الغار لـ«الوطن»، أن هناك حملات بشكل مستمر للحد من ظاهرة الكلاب الضالة في حالة وجود شكاوى من المواطنين بوجود كلاب مسعورة وذلك من خلال التعاون مع المحليات مع الحفاظ على حقوق الحيوان في نفس الوقت، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة للحفاظ على المواطنين من سعار الكلاب إذا وجدت شكاوى منهم.