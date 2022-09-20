بعد واقعتي المنيا وكفر الشيخ.. كيفية النجاة من لدغات الثعابين والعقارب

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، حادثتين مؤسفتين حين لقيت شابة ثلاثينية مصرعها بسبب لدغة ثعبان بإحدى قرى مركز المنيا، فيما أصيبت أخرى نتيجة لدغة عقرب في كفر الشيخ، إلا أنه قد تم نجدتها سريعا.

وتواصلت «الوطن» مع الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، للوقوف على معرفة كيفية التعامل مع تلك الإصابات سريعا لتجنب حالات الوفاة نتيجة لدغات العقارب والثعابين التي تنتشر في الأماكن الزراعية والحارة.

الإسعافات الأولية لمصاب لدغة الثعبان

وأوضحت أستاذ السموم بجامعة الإسكندرية، أنه من الضروري بدء الإسعافات الأولية من قبل ضحايا العضة أنفسهم أو المارة كالتالي: «قم بإلقاء الثعبان بعيدا إذا كان متعلقا بالمريض بواسطة أداة صلبة، وليس باليد حتى لا تتعرض للدغة من الثعبان، قم بنقل الضحية إلى مكان آمن حتى لا يتعرض مرة أخرى للعض».

ولفتت إلى إجراءات أخرى يتخذها المصاحب لضحية لدغة الثعبان: «تهدئة الضحية: فليست كل لدغات الثعابين سامة، وحتى إذا كانت كذلك، فهناك عادة متسع من الوقت لنقله إلى مكان توفر الرعاية الطبية، إزالة الملابس الضيقه، الخواتم ،الأساور، الساعات والأحذية إذا كانت قرب مكان العضه».

وأكدت على ضرورة تقليل حركة المريض قدر الإمكان وخاصة الطرف المصاب فالإنقباضات العضلية تعزز امتصاص السم وتسرع انتشاره.

وعن التعامل مع مكان اللدغة فيجب إزالة أي مواد غريبة «الأسنان المكسورة للثعبان»، وتابعت: «لا تغسل ، أو تدلك ، أو تعبث بجرح العضة حتى لا تزيد من سرعه إمتصاص السم أو تسبب العدوى»، وأشارت إلى أن ضمادات الضغط يتم ربطها فوق وأسفل مكان العضة على أن تسمح بمرور اصبع بينها والجلد وبالتالي سوف تبطئ امتصاص السم الى الدوره الدمويه ولا يتم إزاله الضماد إلا في المستشفى.

وأكدت أن الربط الخطأ بقوه قد ينتهي بغانغرينا وبتر للأسف «یعنی یا تعملها صح یا بلاش»، مشددة على ضرورة نقل المريض بأسرع وقت ممكن إلى أقرب مرفق تتوفر فيه الرعايه الصحية لتلقى المصل.

علاج لدغة العقارب

- غسل مكان الاصابة بالماء والصابون.

- ازالة الخواتم و الساعات و ربط شاش خفیف أعلى مكان الإصابة

- يستخدم الثلج على مكان الاصابة مدة 10 دقائق و يرفع 10 دقائق مع التكرار.

-في المستشفى يتم العلاج بمصل ضد سموم العقارب بعد عمل اختبار حساسية.