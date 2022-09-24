تواضروس يلتقي شباب خريجي أمريكا وكندا «We are one» بالفيديو كونفرانس

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالمشاركين في المؤتمر الأول لشباب الخريجين من إيبارشيات بأمريكا وكندا، الذي دار حول موضوع «نحن واحد- We are one»، الذي اقترحه سابقًا.

المؤتمر الأول لشباب الخريجين

ألقى البابا كلمة روحية، دارت حول «الوحدانية»، كيف نكون واحدًا بالروح والعمل، وأجاب البابا بعدها على عديد من أسئلة الشباب المشاركين.

مؤتمر نحن واحد

تستمر فعاليات مؤتمر «نحن واحد» في الفترة بين 23 و25 سبتمبر الجاري، في مدينة شارلوت بإيبارشية نورث وساوث كارولاينا وكنتاكى بمشاركة 140 شابًّا وشابة، يمثلون 6 إيبارشيات في الولايات المتحدة، وإيبارشيتين بكندا، و4 قطاعات رعوية في أمريكا وكندا، بحضور أصحاب النيافة الأنبا بيتر أسقف الإيبارشية المضيفة، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميشيجن وإنديانا، والأنبا باسيل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا جريجوري الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة.