يفتتحه البابا تواضروس.. تفاصيل معهد الكتاب المقدس الجديد في الإسكندرية

تفتتح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطلع أكتوبر المقبل، معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية، الذي يمنح درجة الدبلومة في الكتاب المقدس لدارسيه بعد عامين من الدراسة، ومن المقرر حضور البابا تواضروس الثاني لترأس حفل الافتتاح يعقبه محاضرته للطلبة.

وقال القس كيرلس رشدي، مدير معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، إن نظام الدراسة في المعهد يتم عبر محاضرتين يوما السبت والأحد من كل أسبوع، على أن تتم الدراسة على مدار عامين بـ4 فصول دراسية.

نظام الدراسة بمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

وأضاف «رشدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعهد يتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، وتتولى أسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية الإشراف عليه، ويدرس علوم الكتاب المقدس من خلال الدراسة الأكاديمية والروحية في شكل محاضرات وتدريب عملي.

وأشار إلى أن الدراسة تتم داخل مدرج وقاعات الدراسة بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، فيما يهدف المعهد إلى تكوين جيل يفهم، ويعيش، ويخدم، بالبشارة المفرحة، ويدرس الكتاب المقدس بطريقة أكاديمية لأعداد الدارس روحيًا وعلميًا.

مواد الدراسة بمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

ولفت إلى أن هناك 12 مادة يتم دراستها في المعهد وهي كالتالي:

- مقدمات أسفار العهد القديم.

- مقدمات أسفار العهد الجديد.

- طرق دراسة الكتاب المقدس.

- الفكر المسياني في العهد القديم.

- الآباء والكتاب المقدس.

- شخصيات الكتاب المقدس.

- مدارس النقد والتشكيك.

- جغرافيا الكتاب المقدس.

- الفنون الكتابية.

- الأصول الكتابية للعقيدة المسيحية.

- القيادة في الكتاب المقدس.

- لغة عربية.

هيئة التدريس بمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

وأوضح أن هيئة التدريس بمعهد الكتاب المقدس بالإسكندرية تتكون من 19 محاضرًا على رأسهم البابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى الآباء الأساقفة الأنبا هرمينا، والأنبا بافلي، والوكيل البابوي القمص إبرآم إميل، بالإضافة إلى مجموعة من الآباء الكهنة والدكاترة والباحثين وهم كالتالي:

- القمص أنطونيوس فهمي.

- القمص بولس حليم.

- القس بيشوي حلمي.

- القس مرقص فوزي.

- القس كيرلس رشدي.

- القس بيتر نبيل.

- القس صموئيل ميلاد.

- القس بولس بشري.

- القس بولا ميمي.

- الدكتور جوزيف موريس.

- فايز سدراك.

- ماركو ناروز.

- بيشوي فخري.

- الدكتور خليل اسحق.

-سعيد خرستيان.