جامعة عين شمس تكرم البابا تواضروس على هامش مؤتمر الآثار القبطية

كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكنيسة المرقسية، على هامش المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية، الذي تنظمه كلية الآثار في جامعة عين شمس، بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة.

وحدة الأصل التقافي الحضاري للمصريين

شارك في المؤتمر، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، والدكتور حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور لوران كولون، مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، والدكتور عباس زواش، مدير الدراسات بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، والمهندس واصف بطرس غالي، رئيس جمعية الآثار القبطية.

وناقش المؤتمر وحدة الأصل التقافي الحضاري للمصريين، وأثر البيئة والزمن على الآثار القبطية، وتطور اللغة والعمارة والفنون، والمخطوطات والىثار القبطية بين التأثير والتأثر، ومصادر الثراء في الآثار القبطية، ونتائج الأبحاث الجديدة في مجال الآثار القبطية لشباب الباحثين.