واشنطن تبحث تخفيف عقوبات فنزويلا لعزلها عن روسيا

تدرس إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا حتى تتمكن من البدء في إنتاج المزيد من النفط وبيعه في السوق الدولية، حسبما صرح مصدر مطلع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

عزل روسيا

وقال المصدر إنّ هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد العالمي على النفط الروسي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تهدف إلى عزل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين في أمريكا الجنوبية.

وذكر المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم مدير مجلس الأمن القومي خوان جونزاليس، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز ، أرسلوا إلى كاراكاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ لإجراء محادثات حول هذه القضية، وكذلك لمناقشة بعض القضايا الأمريكية، ومنها بعض المواطنين المحتجزين حاليًا في البلاد، إذ إنّ صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه لأول مرة، سافر مسؤولون أمريكيون منذ فترة طويلة إلى فنزويلا.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على النفط الفنزويلي في عام 2019، وأغلقت سفارتها في كاراكاس.

البحث عن طرق لحظر النفط الروسي

كان وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون عن طرق لحظر واردات النفط الروسية، ما يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي، وكان الغرب مترددًا حتى الآن في فرض عقوبات كبيرة على قطاع الطاقة في روسيا بسبب كيفية تأثيره على الاقتصاد العالمي، لكنه يقترب الآن من القيام بذلك حيث تعمل أوروبا على تنويع مصادر الطاقة لديها.

انتقادات لخطوة بايدن

ومن جانبه، انتقد السناتور الجمهوري ماركو روبيو بالفعل المناقشات، حيث قال خلال إنه يجب إنتاج المزيد من النفط الأمريكي بدلًا من التعاون مع فنزويلا.