«البلاتين» يتراجع أمام سعر الفائدة.. «الأوقية» بـ860 دولار

تراجعت العقود الآجلة البلاتينية إلى ما دون مستوى 860 دولارًا للأوقية في سبتمبر، بما يتماشى مع مسار السلع، بالتوازي مع رفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة وسط توقعات لمستثمرين لحدوث ركود عالمي.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعادن الثمينة التي لا تحمل عائدًا، كما استمر الدولار في الارتفاع حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا مما يلقي بثقله على أسعار السلع الأساسية.

توقعات بقلة المعروض من البلاتين

وأشارت توقعات المجلس العالمي للاستثمار البلاتين، إلى انكماش إجمالي العرض بنسبة 8% هذا العام.

وتاريخيًا، وصل البلاتين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2290 في مارس من عام 2008.

ومن المتوقع تداول البلاتين عند 885.82 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط توقعات بأن يتم التداول عند 825.33 دولار في غضون 12 شهرًا.

بورصتا نيويورك وطوكيو للسلع

ويتم تداول البلاتين في الغالب في بورصة نيويورك التجارية وبورصة طوكيو للسلع وسوق لندن للسبائك، ويتم تداول العقود الآجلة البلاتينية بوحدات من 50 أوقية.

يعتبر البلاتين من أندر المعادن في العالم ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات، وفي مصافي البترول وفي الصناعة الكيميائية والكهربائية، وتمثل جنوب إفريقيا 80% من الإنتاج تليها روسيا وأمريكا الشمالية.