التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل تشاد.. الأبيض يلعب بالقوة الضاربة
كتب:
شادي ممدوح
10:45 ص | الأحد 25 سبتمبر 2022
جوسفالدو فيريرا
يخوض نادي الزمالك مباراة مهمة الليلة في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، أمام نادي إليكت بطل تشاد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بحضور 10 آلاف متفرج.
ويتوقع أن يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، على تشكيل مكون من:
حارس المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد طارق، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي
خط الوسط: عبدالله جمعة، محمد عبدالغني، محمد أشرف روقا، سيد عبدالله نيمار
خط الهجوم: شيكابالا، حسام أشرف، أحمد سيد زيزو
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