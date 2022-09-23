القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين الزمالك وإيليكت سبورت التشادي

كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لدوري أبطال أفريقيا، أنه بداية من دور المجموعات سيتم بث المباريات أما الدورين التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة، وبحسب جدول البطولة فإن نادي الزمالك يلتقي مع نظيرة نادي إيليكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة الزمالك والنادي التشادي الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت الرياض عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقل الرسمي والمحلي للمباريات في مصر.

تردد قنوات أون تايم سبورت ONTIME SPORTS

ويمكن متابعة مباراة الزمالك ونادي إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال افريقيا عبر واحد من الترددات الثلاثة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على نايل سات وتفاصيلها على هذا النحو:

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت فريقي الزمالك وإيليكت سبورت التشادي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الدور التمهيدي الأول يوم الأحد الماضي الموافق 18 سبتمبر والتي انتهت 2 صفر لصالح الفريق المصري.