فيريرا يتمسك بضم مروان عطية في الميركاتو الصيفي

واصل مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاوضاته مع إدارة الاتحاد السكندري، لإنهاء صفقة مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت الأيام الماضية شهدت فتح باب التفاوض بين إدارة الناديين، تمهيدا لانتقال مروان عطية إلى القلعة البيضاء، قبل أن تتوقف مؤخرا بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي بشأن إتمام الصفقة.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أنّ البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يتمسك بالتعاقد مع مروان عطية، ويرغب في ضمه لقناعته بقدراته وإمكانياته.

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