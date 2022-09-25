طبيب ينقذ طفلا بالمنوفية ويخرج عملة معدنية من حلقه.. «كان بيلعب بيها»

أنقذ أحمد الشرقاوي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، حياة طفل بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، بعد ابتلاعه جنيهًا معدنيًا، وتوقف خلف الحنجرة مباشرةً، ونجح الطبيب في إنقاذ حياة الطفل، واستخراج العملة المعدنية، التي ابتلعها في أثناء اللعب بها عن طريق عملية بالمنظار.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، أنّه فور استقبال الطفل جهّزه لاستخراج العملة المعدنية «جنيه» من أسفل الحنجرة مباشرة، موضحًا أنّ ابتلاع العملة المعدنية أدى إلى انسداد مجرى الطعام بشكلٍ كامل، ومجرى التنفس بشكلٍ جزئي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.

وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه نجح في استخراج العملة المعدنية من الطفل عن طريق المنظار، مشيرًا إلى أنّ حالة الطفل جيدة، وطالب الأسر بضرورة إبعاد العملات المعدنية عن أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم، ولعدم تكرار مثل هذه المواقف الخطيرة مرة أخرى.

وأوضح أنّه في حالة ابتلاع الطفل لأي عملة معدنية أو مادة معدنية يفضّل التوجه إلى أقرب طبيب؛ لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة، حفاظًا على سلامة الأطفال، مؤكدًا أن التعامل السريع يساعد في الحفاظ علي سلامة الطفل.