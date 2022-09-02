إنقاذ حياة طفل لدغه ثعبان أثناء وجوده في أرض زراعية بالغربية

استقبل مستشفى زفتى العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، طفلاً في العقد الأول من عمره، مصابًا بلدغة ثعبان وحالته الصحية غير مستقرة.

وتعرّض الطفل الذي يُدعى «هـ. م» في قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتى، ويبلغ من العمر 8 سنوات، إلى لدغة ثعبان أثناء وجوده في أرض زراعية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى زفتى العام، مصابًا بلدغ ثعبان وتم تحويله إلى العناية المركزة بسب خطورة حالته الصحية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له ووضعه تحت ملاحظة الفريق الطبي المتخصص.

إصابة طفل بلدغة ثعبان

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الأعراض التي حضر بها الطفل إلى المستشفى بالغة الخطورة، وهي صعوبة في البلع واتساع حدقة العين وصعوبة التنفس وتوقف بعضلة القلب وزُرقة بالجسم، وعلى الفور تم عمل إنعاش قلب رئوي ووضع الطفل على جهاز تنفس صناعي لمدة 48 ساعة وإعطائه المصل اللازم والأدوية حتى استقرت الحالة الصحية للطفل وتم رفعه من على جهاز التنفس الصناعي.

إنقاذ حياة الطفل

من جانبه حرص وكيل وزارة الصحة بالغربية على التقدم بالشكر والتقدير إلى الفريق الطبي المعالج وإدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد الجوهري، والدكتور عاطف عبدالعال، رئيس قسم الأطفال، والدكتور حنان عقل، أخصائي عناية الأطفال، وجميع العاملين على تقديمهم الخدمة الطبية المتميزة وإنقاذهم حياة الطفل، وسرعة التعامل مع الحالة الصحية للطفل فور وصوله.