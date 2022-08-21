إنقاذ طفل من الغرق في ترعة «سيلا» بالفيوم.. الأهالي نقلوه المستشفى

شعر الطفل الصغير بحرارة الشمس، فقرر الهروب من حرارة الجو إلى برودة المياه في بحر قرية سيلا، إلا أنّه لا يجيد السباحة، فجرفه التيار وظل يصارع الأمواج فاستغاث بالأهالي لإنقاذه، وقفز شباب القرية في المياه للبحث عن الطفل الغارق قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وانتشلوه من المياه، غير أن حالته كانت سيئة، وكان فاقداً للوعي بعدما شرب كمية كبيرة من المياه، وعلى الفور طلب الأهالي سيارة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى وإنقاذ حياته.

بلاغ بغرق طفل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة الإسعاف، بتلقيهم استغاثة من أهالي قرية سيلا بنطاق المركز، لنقل طفل غرق في ترعة بالقرية، إلى المستشفى، بسبب سوء حالته بعدما انتشله شباب القرية من المياه.

الشرطة تنتقل للقرية

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ غرق طفل يدعى ياسين علي فكري، 12 سنة، أثناء استحمامه في ترعة بالقرية، ولكنه لا يجيد السباحة جيداً فجرفه التيار وغرق، لولا تدخل الأهالي وإنقاذه.

نقل الطفل للمستشفى

وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الطفل، إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وإخضاعه لعمل عدة إشاعات لمعرفة حجم المياه الموجود داخل رئتيه ومعدته، بالإضافة إلى قياس العمليات الحيوية للجسم، ولا يزال يخضع للعلاج اللازم. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.