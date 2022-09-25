منسق قمة «كوب 27»: المؤتمر اعتراف من العالم بقدرات مصر التنظيمية

قال مصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ كوب 27، إن مصر تشهد العام الجاري حدثًا مهمًا، وهو مؤتمر «كوب 27»، مشيرًا إلى أن استضافة المؤتمر يأتي نتيجة الدور الريادي الذي تقوم به مصر في المنظمات الدولية المختلفة.

مؤتمر «كوب 27» اعتراف من العالم بقدرات مصر التنظيمية

وأضاف «عز العرب» في حوار مع الإعلامي رامي سعد ببرنامج «مركز شباب» على «راديو مصر»، أن تنظيم مصر لـ«كوب 27»، يأتي في ضوء اعتراف العالم بقدرات مصر التنظيمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، ومن المنتظر أن تترواح أعداد المشاركين بين 35 ألفًا و40 ألف مشارك، مؤكدًا أن هذا أكبر رقم مشاركة لمؤتمر جرى استضافته بمصر في تاريخها.

ولفت «عز العرب» إلى أن التحديات كبيرة على كافة المستويات العلمية والاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية أزمة تواجه العالم أجمع، غير أن أكثر الدول تضررًا هي الدول النامية والأفريقية التي لم تساهم بالتغيرات المناخية.

الدول الصناعية هي المسؤولة عن التغيرات المناخية

وأكد منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ كوب 27، أن التقدم الصناعي خلال الـ200 عام الماضية بالدول المتقدمة، والاستخدام المكثف للوقود، هما المسؤولين عن زيادة حرارة الأرض والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن هذه التغيرات نتج عنها ذوبان الجليد ما ربما يؤدي إلى إغراق العديد من المدن.