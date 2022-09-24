شكري: مصر حريصة على تناول أبعاد خسائر تغير المناخ في «كوب 27»

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، بتحالف الدول الجزرية الصغيرة «أيه أو إس آي إس»، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، إن «شكري» أكد خلال الاجتماع اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر «كوب 27» بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً.

وأشار وزير الخارجية، إلى إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بالدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتكررة وما تؤدي إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.

شكري يستعرض حرص الرئاسة على تعزيز تناول أبعاد خسائر تغير المناخ

واستعرض سامح شكري، جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر في موضوعات الخسائر والأضرار، وحرص «القاهرة» على تعزيز تناول الأبعاد المختلفة لهذه القضية خلال المؤتمر، مشيراً إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود بالقاهرة يومي 10 و11 سبتمبر الجاري بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، فضلاً عن إسناد مهمة تيسير وتنسيق المفاوضات حول الخسائر والأضرار خلال مؤتمر «كوب 27» إلى كل من مبعوثة المناخ الألمانية ووزيرة البيئة التشيلية.

وأضاف أبو زيد، أن الرئاسة المصرية تتطلع في مؤتمر«كوب 27» للعمل المشترك والتنسيق مع الدول الجزرية النامية للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ.

وشارك «شكري» في وقت سابق، في الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ومصر والعراق والأردن واليمن، وأشار السفير أحمد أبو زيد، عبر «تويتر»، إلى انخراط مصري فعال في كل الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

شكري يُشارك في الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن… انخراط مصري فعال في كافة الجهود الجماعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي @StateDept @GCCSG @Iraqimofa @ForeignMinistry @yemen_mofa pic.twitter.com/wu7y8vHTtn — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 23, 2022

وبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 في «نيويورك»، عددا من القضايا من بينها إيران واليمن إضافة إلى الأمن الغذائي.

بلينكن: الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة والصداقة مع دول المنطقة

وأكد بلينكن، التزام «واشنطن» بالتعاون مع الحلفاء في «الشرق الأوسط»، كما أكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة والصداقة مع دول المنطقة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح قبل شهرين فقط، في «جدة»، أهمية المنطقة للولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الجانبين، يعملان معًا لحل التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة، مضيفا: من محاولة إحلال سلام دائم في اليمن، إلى التعامل مع تحديات إيران، إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي.

وفي سياق آخر، قال بلينكن، إن لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وحض وزير الخارجية الأمريكي، «يريفان» و«باكو» على الانخراط في عملية السلام.