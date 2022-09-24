مردود إيجابي لمشروعات المياه المشتركة بين مصر والسودان على التغيرات المناخية

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن مشروعات المياه المشتركة بين مصر والسودان، سيكون لها مردود إيجابي على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، لأن هذه المشروعات لها أبعاد استراتيجية وسياسية، والتعاون بين البلدين يسير بمنتهى الدقة، ولدينا تنسيق مصرى - سودانى على أعلى مستوى.

وقال د. محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير فى سياسات المياه الدولية، إنه توجد بين مصر والسودان مشروعات كثيرة ومتعددة، وكلها مشروعات تنسيقية، ومصر لها مكتبان فنيان تابعان لوزارة الموارد المائية والرى فى دولتين هما السودان وأوغندا، وهما مكتبان دائمان.

وأضاف «طايع»، لـ«الوطن»، أن مكتب السودان قديم منذ استقلال السودان فى خمسينات القرن الماضى وهو دائم، ويحظى مهندس الرى المصرى هناك باحترام زائد، والسودان تقدر قيمته ومكانته، متابعاً: «لدينا تنسيق عالٍ مع السودان فى مسألة مقاييس النيل وحساب تدفقات المياه والنماذج الرياضية الخاصة بتدفقات النهر وإيراداته، حيث يتم عمل القياس يومياً وأحياناً مرتين كل يوم».

وأكد أنه يوجد تنسيق فى تنظيم الرى من خلال السدود السودانية، وهناك مشروعات فنية مصرية - سودانية، والعلاقات المصرية - السودانية الدولية المائية فى إطار حوض النيل، كان الصوت والنفس المصرى - السودانى واحداً فيها.

«التنسيق» عنصر أساسى لمواجهة الأزمات والتحديات السلبية على دولتى «مصب النيل»

وقال الدكتور محمود سيد، أستاذ جيولوجيا المياه المساعد بكلية العلوم بجامعة بنى سويف، إن مشروعات المياه المشتركة بين مصر والسودان فى غاية الأهمية، وتدل على التنسيق بين البلدين لأنهما دولتا مصب لنهر النيل.

وأضاف «سيد»، لـ«الوطن»، أن المشروعات تقوى التحالف وتعزز التعاون فى مجال موارد المياه، لأن دولة السودان تسبقنا فى التحكم فى مجرى نهر النيل من ناحية التقسيم للدول، لذلك فإن التنسيق والتشاور عنصر أساسى وفعال، وهو ما تحرص عليه مصر لأن الأزمات تؤثر بالسلب على الدولتين. وأكد أنه من الناحية البيئية فى نهر النيل فإنه يتأثر بتدفق المياه، وإذا لم يحدث تعاون سيؤثر بالسلب، موضحاً أن التعاون بين مصر والسودان يسير فى منتهى الدقة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن المشروعات المشتركة بين مصر والسودان فى مجال المياه لها عوائد اقتصادية على البلدين، خاصة أن السودان تمتلك الموارد الطبيعية مثل المياه والأرض الخصبة والثروة الحيوانية، ومصر تقدم لها التقنيات والخبرات لكيفية استغلال هذه الموارد، كما أن مصر لديها تحرك رائد فى الوقت الحالى لمواجهة التغيرات المناخية بجمع جميع الأطراف ذات الصلة.