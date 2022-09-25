الشباب والرياضة: لقاء «السيسي» برئيس اللجنة الأولمبية الدولية كان مهما

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن لقاء الرئيس السيسي بتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كان مهما جدا، حيث رحب خلاله الرئيس السيسي به، وأكد أن الرياضة أصبح لها دور كبير جدا، وستتقدم مصر بملف تنظيم أولمبياد 2036، وفي المقابل أثنى توماس باخ على المنشآت الكبيرة التي شاهدها وقال إن مصر قادرة على تنظيم الأولمبياد.

أكبر مدينة رياضية في الشرق الأوسط

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيها ستاد دولي يسع 90 ألف مشجع ومجمع يضم 4 ملاعب خاصة بكرة القدم وملاعب لممارسة ألعاب القوى و2 صالة، الأولى تسع 8 آلاف متفرج والأخرى تتسع 15 ألف مشجع، بالإضافة إلى ميادين لألعاب الرماية والقوس والسهم، وأكبر ميدان رماية على مستوى العالم، وفيها قاعات متعددة وفيها مجمع حمام سباحة دولي، وميدان فروسية عالمي ومستشفى للطب الرياضي وملاعب مفتوحة لممارسة الكرة الخماسية وملاعب أخرى خاصة بالألعاب الشاطئية ومنطقة تجارية وملعب تنس رئيس وملعب تنس فرعي وفيها ملاعب سكواش ومسرح روماني ومنطقة إداريبة ومتحف للرياضة المصرية».

مدينة رياضية ببرج العرب

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة : «في المرحلة المقبلة سيكون هناك مدينة مثيلة لها طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في برج العرب، وسيتم إنشاؤها وفقا للضوابط والمعايير العالمية، وأصبح لدينا تطوير شامل لكل المرافق وشبكة طرق عالمية من الأفضل على مستوى أفريقيا، كما تتمتع مصر بالسياحة والآثار والجو سيكون له دور كبير في استضافة البطولة، والملف المصري سيكون قويا وشاملا».