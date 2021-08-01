أهداه ساعة.. تفاصيل دعوة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لـ عمر عصر

كشف معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، تفاصيل حضور عمر عصر لاعب تنس الطاولة المصري، نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد دعوة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، قائلا إنّ رئيس اللجنة حينما يحضر أي نهائي للعبة يختار لاعبا من نفس اللعبة للجلوس بجواره، لافتا أن «باخ» أهدى اللاعب المصري ساعة.

وأضاف «عاشور»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أنّ اللاعب عمر عصر حقق إنجازا كبيرا في دورة الألعاب الأولمبية، وتفوق على نفسه، «لما تيجي تتوقع حاجة قبل البطولة دايما بتدي التارجت بتاعها أكبر حاجة مثلا دور الـ 16 لكن مكنتش تتوقع أنه يوصل للربع النهائي، ويكسب اللاعب السويدي الذي أحرز المركز الثاني في بطولة العالم بالمجر».

واشار إلى أن «عصر» حقق المركز الخامس رسميا في الأولمبياد، بينما تصنيفه عالميا رقم 40 قبل الأولمبياد، وفي بعض الأوقات كان بالمركز الـ 16 و17، لكن اللاعب في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في أسبانيا حدث فيها مشكلة، وحصل على إيقاف ما أدى إلى تأخره في التصنيف، بدأ بعدها يعود لتصنيفات متقدمة ولكن ببطئ حتى وصل الآن لأعلى قمة مستواه وسينعكس ذلك على تصنيفه العالمي.

وتابع: «أحنا محتاجين عمر، وعندنا بطولة أفريقيا في 1 سبتمبر المقبل بالكاميرون، وطبعا اللاعب هيكون معانا وروحه المعنوية مرتفعة، والفرقة كلها روحها معنوية وبقى لها طموح، وأحنا بقينا نمثل أفريقيا كلها في الأولمبياد، وطموحنا تحقيق ميدالية».