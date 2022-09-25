رشا بن معاوية عن مشاركتها في مسلسل الغراب: تجربة مختلفة

تشارك الفنانة رشا بن معاوية في مسلسل الغراب الذي تقدم بطولته الفنانة شيري عادل، والذي كان قد انطلق تصويره بالفعل منذ فترة ليكون جاهزا للعرض فور الانتهاء من تصويره.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة رشا بن معاوية كواليس مشاركتها في مسلسل الغراب، معبرة عن سعادتها بمشاركة الفنانة شيري عادل في العمل الذي يتولى إخراجه محمد هاني.

رشا بن معاوية في الغراب

وكشفت رشا بن معاوية أنها ستجسد دور فتاة تدعى «حكمت»، وتعيش في فترة الثلاثينات التي تشهد أحداث العمل بالكامل، قائلة «أنا بحب الفترة دي جدا، وخصوصا أن العمل هيظهرني بشكل مختلف وجديد عن اللي قدمته قبل كدا».

وأكدت «رشا» أنها حضّرت للشخصية بكل تفاصيلها مع المخرج، وخاصة أن أحداثه تأتي في زمن مختلف، فكان لا بد من التركيز على كل التفاصيل الخاصة بالشخصية.

«الغراب» بطولة شيري عادل

يذكر أن مسلسل الغراب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم شيري عادل وجهاد سعد وهشام الشاذلي ومحمود فارس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد هاني.