إرشادات للتغلب على الأنيميا عند الأطفال.. «الابتعاد عن الشاي والقهوة»

تحرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي من خلال المنشورات التى تقدمها وتوزعها على مديريات الشؤون الصحية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإرشادات التي يجب اتباعها للتغلب على الأنيميا

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والقواعد التى يجب اتباعها للتغلب على الأنيميا عند الأطفال، وقالت وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي لها للتغلب على الأنيما عند الأطفال، يجب أن يتناول الطفل المصاب بالأنيميا الأطعمة الصحية الآتية:

- البروتين والتي تحتوي اللحوم، ومنتجات الألبان، الدواجن، البقوليات، الخضروات الورقية.

- الحديد والتي تشمل «الخضروات الورقية الداكنة، اللحوم الحمراء، الكبدة، الأسماك، الفواكه المجففة، حمض الفوليك، وفيتامين ب المركب والمكسرات، واللحوم الحمراء.

لمواجهة الأنيميا ابتعدوا عن الشاي والقهوة

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه كما يجب على الطفل المصاب بالأنيميا التقليل من المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد وعلى رأسها الشاي والقهوة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على استفساراتهم والتساؤلات والرد عليها من مصادرها الرسمية، ودعت المواطنين للاطلاع على المستجدات من خلال رؤية المنشورات التوعية التي تصدر من خلال منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين تطعيم أبنائهم بلقاح الإنفلونزا الموسمية بالتزامن مع اقتراب دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أهمية الحصول على المصل للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا.