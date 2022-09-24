«الصحة العالمية»: مصر ستتحول إلى مركز لتصدير وتخزين اللقاحات عربيا وأفريقيا

أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالخطوة الكبيرة التي أخذتها مصر بإنشاء أكبر مجمع استراتيجي مميكن لتبريد وحفظ اللقاحات في أفريقيا، موضحة على هامش افتتاح مجمع التبريد للقاحات، أن هذه الخطوة ستكون إحدى المقومات لتتحول الدولة المصرية إلى مركز تصدير وتخزين اللقاحات بمختلف أنواعها للدول الأفريقية والعربية.

نعيمة القصير: العلاقات المصرية الصينية قوية

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير، أن العلاقات المصرية الصينية قوية وأثمرت عن إنتاج اللقاحات خلال جائحة فيروس كورونا، وأن هذا التعاون يهدف للتصدي للجائحة.

وافتتح وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم السبت مجمع التبريد اللوجيستي المميكن لحفظ اللقاحات بالسادس من أكتوبر وإنتاج ١٥٠ مليون جرعة من اللقاحات، ويحتل المركز الأول في أفريقيا من حيث القدرة الاستيعابية.