«الصحة» تكشف عن 4 أعراض جانبية للقاح الإنفلونزا.. وتوجه رسالة للمواطنين

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 بعض التساؤلات من المواطنين المتعلقة بالأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، وردت الوزارة أن الأعراض تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق.

وزارة الصحة: الأعراض الجانبية للقاح الانفلونزا الموسمية تزول من نفسها

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة الي أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، لافتة الي أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء وارتفاع اعداد مصابي الإنفلونزا الموسمية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» وفي عدد من الصيدليات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية؟

الوزارة: لا ضرر من الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا معا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد ضرر من الحصول علي لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا معا، موضحة أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر وهناك انخفاض في أعداد اصابات كورونا والوفيات ولايوجد مايستدعي الضرر.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا تستدعي ارتداء الكمامات والحرص علي التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.