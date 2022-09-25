وزير الصحة يوجّه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة بخدمة «كتابة التقارير عن بعد»

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير الطبية «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أي نقص عددي في استشاريي الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات، لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، خلال جولة وزير الصحة والسكان، في الإدارة العامة للأشعة التابعة للوزارة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير اطلع على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التي تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

تفاصيل خدمة كتابة التقارير عن بعد

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تم استحداثها في الإدارة، والتطوير الذي تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجري حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالي عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

وتابع «عبدالغفار» أنّ الوزير أكد ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكتروني، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشكلات التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على أداء فنيي الأشعة في جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد في رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصري.

وأوضح أنّ الوزير اطلع على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وآليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتي تم تفعيلها في مستشفيات محافظة الجيزة، وجار العمل على تعميمها في جميع مستشفيات الجمهورية.

توجيه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة

وأشار عبدالغفار، إلى أنّ الوزير وجّه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجّه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولي لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.