وزير الصحة يفتتح أكبر مجمع لوجستي لحفظ اللقاحات.. يستوعب 150 مليون جرعة

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بعد قليل، مجمع التبريد اللوجستي المميكن الخاص بحفظ اللقاحات، والتابع لمجمع مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.

150 مليون جرعة لقاح ينتجها المصنع

ووفقا لتقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، تصل القدرة الاستيعابية لهذا المجمع المتطور إلى حوالي 150 مليون جرعة من اللقاحات، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا من حيث القدرة الاستيعابية ودرجة الأتمتة.

الإسهام في تحسين كفاءة إدارة اللقاحات

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان، إن افتتاح المجمع اللوجيستي يساعد مصر على تحسين كفاءة إدارة اللقاحات وقدرات حفظها ونقلها، كما يساعدها على أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وحفظ اللقاحات، ويرفع مستواها في مجال الصحة العامة.

وتابعت، أن مجمع التبريد اللوجيستي أنشئ على مساحة 3200 متر مربع، بتوسعات مستقبلية تصادميا 1000 متر، وتم تجهيزه بنظام إدارة أتوماتيكي وتحكم آلي بالغرف المبردة، كما يتم التحكم في كل غرفة تبريد من خلال نظام تبريد مزدوج.

وسيعمل مجمع التبريد اللوجيستي بأنظمة مراقبة إلكترونية، بالإضافة إلى نظام مراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة، إلى جانب تزويد المجمع بأرصفة للشحن والتحميل وتفريغ المنتجات.