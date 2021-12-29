«الطب العلاجي»: إطلاق 2000 قافلة طبية مجانية بالمحافظات في 2021

قال الدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الهدف من إطلاق القوافل العلاجية المجانية هو توصيل الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق البعيدة والنائية والأكثر فقرا، غير المتوفر فيها الخدمات الصحية المتكاملة.

قوافل متخصصة لمعامل الطفيليات والدم والأشعة

وأضاف «البرعي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أنه يجري إطلاق عيادات متخصصة مثل الجراحة والباطنة والأطفال والنسا والرمد والأسنان والمسالك والعظام، وقوافل متخصصة لعمل الفحوصات مثل معامل الطفيليات والدم والأشعة.

ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الخدمات الصحية، الأولى هي الخدمات الاساسية ويتم تنفيذها في الوحدات والمراكز، والثانية هي الخدمات الثانوية بالمستشفيات، والثالثة هي الخدمات الطبية المتخصصة، ومن خلال القوافل نستطيع نقل الخدمات الأساسية وبعض الخدمات الثانوية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن القوافل تنطلق في جميع محافظات الجمهورية، ويتم إعداد خطة سنوية تنقسم على كل شهر ويتم اعتمادها بالتنسيق مع مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، ومنسق القوافل يعد خريطة للمحافظة بالأماكن الأكثر احتياجا ويعرضها على الوزارة، وإدارة القوافل تدرس الخريطة وتختار طبقا للشروط المتوفرة مع معايير تنفيذ هذه القافلة، ثم تعرض على المحافظ.

إطلاق 38 قافلة طبية خلال ديسمبر

وأشار إلى أنه يمكن زيادة تكثيف القوافل الطبية على منطقة معينة، مثل مستهدفات الدولة حاليا ولا سيما تنمية الصعيد، واستهداف المناطق الأكثر فقرا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لافتا أنه جرى إطلاق 38 قافلة خلال هذا الشهر في محافظات مصر، بإجمالي 2000 قافلة على مدار العام.

وأفاد بأن فترة الإعداد للقافلة تتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس الموجودة بالمكان، ويتم نشر الدعاية عن توافر التخصصات وتحديدها.