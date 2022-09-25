دخول متحف الإسكندرية مجانا لمرور 200 سنة على فك حجر رشيد.. الثلاثاء

يفتح متحف الإسكندرية القومي، أبوابه للزائرين مجانًا بعد غد الثلاثاء، وذلك احتفالا بمرور 200 عام على فك رموز حجز رشيد ونشأة علم المصريات.

وبحسب بيان متحف الإسكندرية القومي، فإنه متاح دخول الزوار المصريين والعرب والأفارقه والأجانب المقيمين مجاناً يوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع تلك الاحتفالية المهمة.

رؤية 1800 قطعة أثرية مجانا

ويعد ذلك الاحتفال على فك رموز حجر رشيد، فرصة لجميع زوار متحف الاسكندرية القومي، لرؤية ما يحتويه المتحف بشكل مجاني حيث يضم 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

وبحسب بيانها، فإن تلك القطع تصور حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والآثار الغارقة والآثار الإسلامية بالإسكندرية ومن أهم القطع الموجودة تمثال يمثل الكاتب المصري ومجموعة من الأواني عثر عليها بهرم الملك زوسر.

تاريخ متحف الإسكندرية القومي

يشار إلى أن متحف الإسكندرية القومي في البدء كان قصر أحد أثرياء المحافظة الساحلية؛ كان تاجرا للأخشاب اسمه «أسعد باسيلي» بنى القصر على الطراز الإيطالي وظل مقيما به حتى عام 1954 ثم باعه إلى السفارة الأمريكية.

وظل هذا القصر مقرا للقنصلية الأمريكية حتى اشتراه المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الثقافة عام 1996 ثم قام بترميمه وتجديده وتحويله إلى متحف مع بداية الألفية الثالثة وتم افتتاح المتحف في سبتمبر 2003.