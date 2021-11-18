متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 18 عاما على افتتاحه

أعلن متحف الإسكندرية القومي، عن إقامة احتفالية بمناسبة مرور 18 عاما على افتتاحه، وتبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتم تخصيص هدف لكل يوم، بحيث يتم تغطية الاحتفالية بكافة الجوانب الفنية والرياضية والخاصة بشؤون الطفولة، فيما يتاح الحضور لجميع الراغبين على أن يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مواعيد احتفالية متحف الإسكندرية القومي

وبحسب بيان رسمي صادر عن متحف الإسكندرية القومي، فإن اليوم الأول الذي ينطلق اليوم الخميس يعد يوما فنيا، يبدأ الساعة 5 مساءً بعرض مسرحية يقدمها القسم التعليم المتحفي بمتحف الإسكندرية القومي، ويليها في الساعة 7 مساءً حفل كورال الأطفال بقيادة الفنانة «غنوة».

فيما تم تخصيص اليوم الثاني كيوم رياضي، ينطلق صباح غدٍ الجمعة، حيث يقيم المتحف ماراثون للسير يبدأ من مكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحًا وينتهي بقلعة قايتباي.

وتختتم الاحتفالية السبت المقبل بيوم الطفولة، وذلك في ثالث أيام الاحتفالية، حيث يقدم القسم التعليمي ورشة ترفيهية وتعليمية للأطفال تحت عنوان «موائد الاحتفالات في مصر القديمة»، مؤكدين أن تلك الفعاليات تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

مقتنيات متحف الإسكندرية القومي

ويضم متحف الإسكندرية القومي، نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور، بدءا من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث، وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور، وقد تم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف، من بينها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والآثار الغارقة والآثار الإسلامية بالإسكندرية.