متحف الإسكندرية القومي يتيح جولات مجانية خلال شهر أكتوبر

أعلن متحف الإسكندرية القومي، عن وجود جولات إرشادية مجانية مرتين يوميا الساعة 10 صباحا والساعة 2 ظهرا، لشرح قصص كفاح المحاربين من أجدادنا المصريين القدماء بطريقه شيقة، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

مواعيد عمل متحف الإسكندرية القومي

وأوضح متحف الإسكندرية في بيان رسمي له، مساء السبت، أن المواعيد الرسمية للمتحف من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 والنصف من غروب كل يوم، حيث يضم المتحف نحو 1800 قطعة أثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث.

وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور، وقد تم إحضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والآثار الغارقة والآثار الإسلامية بالإسكندرية.

مشكاة مزخرفة.. القطعة الفائزة في مسابقة متحف الإسكندرية

وفي سياق متصل، أعلن متحف الإسكندرية القومي عن فوز القطعة رقم (1) كقطعة شهر أكتوبر 2021، بأعلى نسبة تصويت، وذلك ضمن مسابقة شهرية يتم إطلاقها على صفحة متحف الإسكندرية القومي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بهدف التفاعل مع الجمهور وتقديم معلومات أثرية.

وتمثلت تلك القطعة الفائزة في مشكاة مزخرفة بخطوط رفيعة حمراء مموهة بماء الذهب لأشكال طيور وحافة المشكاة مزخرفة بشريط يحتوي على زخارف نباتية منفذة بخطوط رفيعة حمراء على أرضية مموهة بالمينا الزرقاء.

رئيس روتاري بأمريكا ومحافظ البحيرة السابق يزوران متحف الإسكندرية القومي

فيما استقبل متحف الإسكندرية القومي، أمس، بوب جروس، رئيس نادي روتاري بالولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، ولفيف من كبار الزوار، وقد أبدوا سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وروعة المقتنيات وتنوعها وتميزها.