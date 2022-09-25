«معلومات الوزراء» يستعرض تطورات ارتفاع أسعار الغذاء في أمريكا وأوروبا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته على فيس بوك، استعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الأوروبية والأمريكية، وفق آخر العناوين المنشورة بوسائل الإعلام الغربية.

قفزات متتالية في معدلات التضخم عالميا

وتطرق الفيديو، إلى المستويات غير المسبوقة التي بلغتها أسعار المواد الغذائية بالأسواق الغربية، في حين رصدت وسائل الإعلام الآسيوية تحذيرات من وصول أسعار المواد الغذائية باليابان إلى ذروتها بحلول أكتوبر المقبل، بما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر، خاصة في الدول المتقدمة التي تشهد قفزات متتالية في معدلات التضخم، لأول مرة في تاريخها.

ارتفاع تكاليف المعيشة في أمريكا

واستعرض الفيديو، جوانب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 1979، في ظل تفاقم آثار ارتفاع معدل التضخم، وما تشهده بنوك الطعام هناك حاليًا، من إقبال غير مسبوق للحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار الفيديو، إلى المخاوف التي تشهدها المملكة المتحدة حاليًا بسبب تفاقم الأوضاع الغذائية بعد تزايد موجات الجفاف هناك، وما سببّه من ضرر لمعظم المحاصيل، بالتزامن مع أزمة طاقة عالمية، دفعت بعض الأسر البريطانية إلى الإقبال على شراء الوجبات الجاهزة، تجنبًا للطهي بالمنزل، لتوفير فواتير الغاز الطبيعي التي ارتفعت إلى أعلى مستوى أيضًا.