توفر بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022، بعد اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع نوعيات التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، إضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

بوابة مركز المعلومات توفر النتيجة عقب تحميلها

خصصت وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات لنتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة برقم الجلوس الذي أدى به الامتحانات، والتي عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية بعد الانتهاء من تحميلها عليه.

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من بوابة مركز المعلومات

- دخول بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

- اختيار نوعية التعليم سواء صناعي أو تجاري أو فندقي أو زراعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.

سمات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

نظام 5 سنوات

- حضر 18757 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84% بانخفاض مقداره 3.54% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات

- حضر 662036 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.35% بانخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

التعليم والتدريب المزدوج:

حضر 18792 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات:

برامج مطورة وفق منهجية الجدارات

حضر عدد 21298 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36% (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات

حضر عدد 1312 طالبا (3 شهادات) بنسبة نجاح 70.73% نظام 3 سنوات.

- إعداد مهني

حضر 67156 طالبًا (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46% بانخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.

وأعلن نائب الوزير للتعليم الفني أن إجمالي الحضور 789351 طالبا، وإجمالي الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36%)، وإجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 215572 طالبا بنسبة (27.31%)، أما إجمالي الباقين للإعادة 34204 طالب بنسبة (4.33%).