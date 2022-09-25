إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة نقل أموال و«تريلا» بالغربية

شهد طريق قرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وأخرى لنقل الأموال، أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وسحجات، واشتباه بكسر في القدم، وجرى نقلهما إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم سيارة نقل أموال و«تريلا»

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما مخصصة لنقل الأموال، على طريق قرية كفور بلشاي، بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين بإصابات مختلفة جراء الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، التي كلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وجرى رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور، والتحفظ على السيارتين.