إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى في طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة باستقبال مستشفى وادي النطرون 4 أشخاص مصابين بجروح جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وجاري إسعاف المصابين.

تحديد أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «مصطفى .ع. م»، 27 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، و«عمر. ا. ح»، 21 سنة، مصاب بكسر في الحوض، و«محمود. م .ح »،19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سيد .ص. س»، 19 سنة، مصاب باشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.