مدير المتحف المصري عن معرض الكتب والإصدارات: يبدأ الثلاثاء والدخول مجاني

قالت صباح عبد الرازق، مدير المتحف المصري، إن معرض الكتب والإصدارات سيقام داخل المتحف المصري ومتحف المنيل، ابتداءً من الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري وحتى 27 أكتوبر المقبل.

وأضافت «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أن معرض الكتب والإصدارات سيقام بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، والذي يعد بمثابة حدث هام للقراءة، فبفضله تمكن المصريون من قراءة النصوص واللوحات والنقوش على معابد مصر، وكان بداية نشأة علم المصريات.

افتتاح المعرض الثلاثاء.. والأربعاء بدء بيع الكتب

وأشارت مدير المتحف المصري إلى أن المتحف سيشهد احتفالا بالافتتاح يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون الدخول مجاني يومها، على أن يتم فتح باب المعرض لشراء الكتب يوم الأربعاء المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

كتب نادرة وإصدارات حديثة في المعرض

وعن نوعية الكتب التي سيتم عرضها في المتحف خلال معرض الكتب والإصدارات، أوضحت «عبد الرازق» أنها ستكون من نوعية الكتب النادرة وأحدث الإصدارات، وستكون بأسعار بسيطة في متناول الجميع، مؤكدة أن الوزارة ستعلن عن كل التفاصيل في الأيام المقبلة قبل بدء المعرض.

ويعود تاريخ حجر رشيد لعام 196 قبل الميلاد، وبمناسبة مرور 200 عام على فك رموزه، وصلت إلى مصر نسخة طبق الأصل من الحجر مقدمة من المتحف البريطاني، وعُرضت في متحف الحضارة.